Здоровье 26 июля 2023, 03:59 Врач рассказал, как отсрочить развитие гипертонии Кардиолог Романенко: спорт и отказ от алкоголя помогут «отодвинуть» развитие гипертонии Freepik

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Отсрочить развитие гипертонии можно при соблюдении нескольких условий, заявила в интервью радио Sputnik терапевт, кардиолог Татьяна Романенко. В этом помогут занятия физкультурой, нормализация массы тела, отказ от курения и алкоголя.

У многих гипертония развивается бессимптомно, и это очень опасно. Болезнь диагностируют только при осложнениях — инфаркте, инсульте, поражении почек или глаз, отметила кардиолог.

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«Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема», — заявила Романенко.

Часто повышенное давление проявляется головной болью, тошнотой, кого-то может бросить в жар, кого-то наоборот, знобит.

Факторами риска развития гипертонии является избыточный вес, курение, употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни. Также поводом для обследования служит наличие родственников с этим недугом.

Все факторы, кроме наследственности, поддаются коррекции, заявила врач. Необходимо нормализовать массу тела, заниматься физкультурой, бросить курить и употреблять алкоголь, минимизировать соль в рационе. Также важно хорошо высыпаться и не нервничать. Это поможет «отодвинуть» развитие гипертонии на 10-30 лет, заверила Романенко.