    03 апреля 2020, 14:38

    Врач рассказал, как отличить ОРВИ от коронавируса

    Дарья Морозова

    Отличить ОРВИ от коронавируса достаточно сложно, но все же есть определенные симптомы — рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
    Врач рассказал, как отличить ОРВИ от коронавируса

    По словам специалиста, «отличить по каким-то особым симптомам группу респираторных заболеваний и ОРЗ, которая вызвана коронавирусом, достаточно сложно».

    «Вся группа ОРЗ сопровождается повышением температуры от 37,2 — 37,3 и до высоких цифр. Плюс умеренные симптомы интоксикации, то есть — головная боль, боль в мышцах, слабость», — уточнила эксперт.

    Также Кожевникова добавила, что есть симптомы, которые объединяют всех больных коронавирусом.

    «Это сухой кашель и важный такой симптом в плане прогноза — это затруднение дыхания, боли в грудной клетке, чувство нехватки воздуха», — перечислила Кожевникова.

    Ранее стало известно, что в квартирах инфицированных необходима специальная уборка. Нужно проводить регулярную дезинфекцию со специальными растворами для мытья полов.