Врач рассказал, как отличить ОРВИ от коронавируса

По словам специалиста, «отличить по каким-то особым симптомам группу респираторных заболеваний и ОРЗ, которая вызвана коронавирусом, достаточно сложно».

«Вся группа ОРЗ сопровождается повышением температуры от 37,2 — 37,3 и до высоких цифр. Плюс умеренные симптомы интоксикации, то есть — головная боль, боль в мышцах, слабость», — уточнила эксперт.

Также Кожевникова добавила, что есть симптомы, которые объединяют всех больных коронавирусом.

«Это сухой кашель и важный такой симптом в плане прогноза — это затруднение дыхания, боли в грудной клетке, чувство нехватки воздуха», — перечислила Кожевникова.

Ранее стало известно, что в квартирах инфицированных необходима специальная уборка. Нужно проводить регулярную дезинфекцию со специальными растворами для мытья полов.