Врач рассказал, как отличить ковид от гриппа и ОРВИ

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что с наступлением осени активизируется не только коронавирус, но и сезонные заболевания, такие как грипп и ОРВИ. Чтобы отличить одно заболевание от другого, специалист рекомендует сдавать сразу два теста: на грипп и на ковид. Об этом сообщил Ura.ru.

«Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп», — сообщил специалист.

Он добавил, что сезонные респираторные инфекции лечатся практически одинаково. Больным назначают аспирин, анальгин, найз, пенталгин, а на третий день отправляют на тест. Если это легкий вирус, то заболевание просто прекратится через несколько дней, заключил Жемчугов.