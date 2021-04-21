Врач рассказал, как отличить аллергию от ОРВИ

Как распознать сезонную аллергию и отличить ее от других заболеваний, рассказала кандидат медицинских наук Алла Минурова. Об этом сообщил «Мир 24».

«Весна — пора цветения различных деревьев. В нашем регионе наиболее актуальны цветущий орешник, береза, ольха, клен, липа. Это затягивается на апрель и май, дальше берут эстафету злаковые культуры, и ближе к осени начинают цвести сорные травы — полынь, амброзия и прочие. Проблема аллергии на пыльцу актуальны все лето», — рассказала эксперт.

Она добавила, что симптомы похожи на ОРВИ и грипп, поскольку человека беспокоит насморк, слезотечение, кашель и одышка. По словам Минуровой, реакцией на пыльцу при аллергии может быть зуд в области глаз, ушей, першение в горле. Симптомы близки, но специфический зуд не характерен для гриппа и ОРВИ.