Врач рассказал, как организовать рабочее место для школьника

Школьники посвящают работе за столом много своего времени. Именно поэтому важно правильно организовать рабочее пространство, чтобы сохранить осанку ребенка. Таким мнением поделился врач-ортопед высшей категории ГБУЗ ДГКБ имени З. А. Башляевой Баир Самбатов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Поскольку дети изначально не способны долго сидеть на месте, поэтому для них это достаточно тяжело, поэтому нужно создавать наиболее оптимальные физиологические условия», — отметил врач.

Специалист отметил, что важно соблюдать ряд требований при покупке стула и стола для ребенка. В первую очередь важно учитывать рост ребенка. При этом ноги во время сидения на стуле должны находиться под углом в 90 градусов.

«Глубина самого сиденья должна быть достаточной, чтобы ребенок упирался поясницей в спинку, но при этом между коленками оставалось все-таки несколько сантиметров», — добавил Самбатов.

Высота парты же должна быть такой, чтобы ребенок мог свободно положил руки на крышку стола. Также рекомендуется небольшой наклон от 10 до 15 градусов в сторону сиденья. При этом важно, чтобы между ребенком и партой оставалось расстояние в ладошку.