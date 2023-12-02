02 декабря 2023, 00:00
Врач рассказал, как определить риск инфаркта по внешнему виду ушей
Врач Драпкина заявила, что складка на мочке уха указывает на риск инфаркта
На мочке уха можно обнаружить признак, указывающий на высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала заслуженный врач России Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.
Речь идет о диагональной складке на мочке уха, которую называют признаком Франка. Связь такой особенности с инфарктом в 1973 году заметил Сандерс Франк. Он изучал состояние своих пациентов со стенокардией и закупоркой коронарной артерии. Позже исследователи подтвердили наблюдения медика.
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Зимой человек более подвержен сердечным приступам, предупредила Драпкина. Поэтому в холодный период важно уделять особое внимание здоровью сердца.
«Это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличением нагрузки на сердце из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела», — отметила врач.
Она рекомендовала людям с болезнями сердца теплее одеваться зимой, не согреваться с помощью алкоголя, делать перерывы и заходить в помещение во время работы на улице, а также следить за уровнем холестерина, сахара и давления.
Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредила, что привычка не запивать завтрак водой и забывать о ней в течение дня грозит возникновением тромбов. Токсиколог Михаил Кутушов посоветовал включить в рацион курицу, рыбу, яйца, лук, ягоды и цитрусовые для разжижения крови.
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