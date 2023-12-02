Здоровье 02 декабря 2023, 00:00 Врач рассказал, как определить риск инфаркта по внешнему виду ушей Врач Драпкина заявила, что складка на мочке уха указывает на риск инфаркта Unsplash

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На мочке уха можно обнаружить признак, указывающий на высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала заслуженный врач России Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

Речь идет о диагональной складке на мочке уха, которую называют признаком Франка. Связь такой особенности с инфарктом в 1973 году заметил Сандерс Франк. Он изучал состояние своих пациентов со стенокардией и закупоркой коронарной артерии. Позже исследователи подтвердили наблюдения медика.

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Зимой человек более подвержен сердечным приступам, предупредила Драпкина. Поэтому в холодный период важно уделять особое внимание здоровью сердца.

«Это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличением нагрузки на сердце из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела», — отметила врач.

Она рекомендовала людям с болезнями сердца теплее одеваться зимой, не согреваться с помощью алкоголя, делать перерывы и заходить в помещение во время работы на улице, а также следить за уровнем холестерина, сахара и давления.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредила, что привычка не запивать завтрак водой и забывать о ней в течение дня грозит возникновением тромбов. Токсиколог Михаил Кутушов посоветовал включить в рацион курицу, рыбу, яйца, лук, ягоды и цитрусовые для разжижения крови.