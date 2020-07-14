Врач рассказал, как определить меланому на ранних стадиях

Он сказал, что необходимо следить за родинками на коже и их состоянием. Появление новых должно насторожить. Особенно это касается случаев, когда новообразование ассиметрично, его размер более 5 миллиметров, оно имеет неоднородную краску, меняет цвет или растет с течением времени. Также следует обратить внимание, если родинка не вызывает подозрения, но визуально отличается от остальных.

Посещать онколога для профилактики стоит раз в год. Если же у вас были родственники, которые страдали от меланомы, то не реже, чем раз в полгода.