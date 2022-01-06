Врач рассказал, как определить коллективный иммунитет в России

Выработка иммунитета у россиян с помощью вакцины против коронавируса должна увеличиваться, но учитывать надо также и тех, у кого иммунитет к COVID-19 выработался естественным путем, после перенесенного заболевания.

Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин. Он отметил, что нужно добиваться высокого иммунитета.

«Тут надо учитывать не только вакцинацию, но и перенесших недавно это заболевание (коронавирус — прим. ред.) — то есть надо считать всех, кто имеет активный иммунитет. Какие проценты? Сейчас, да, считают, что за 80% должно быть», — привело слова Юрина ИА НСН.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 61,8 до 62,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. До этого она указала на то, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививки сделали 80% взрослых россиян. Сейчас первым компонентом привились уже 79 028 014 человек, полностью завершили этот процесс 75 113 883 жителя страны, отметила Голикова.