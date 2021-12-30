Врач рассказал, как оказывать первую помощь при травме из-за салюта

Если человек получил термический ожог при запуске салюта, но целостность кожи не нарушена, то поврежденное место нужно сразу охладить, а если человека оглушило, то надо сохранять спокойствие и последить за пострадавшим. В случае, если слух не восстановился за несколько часов, стоит обратиться к врачам. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Медик отметил, что, к сожалению, статистика по травмам от зажигания фейрверков неутешительная. Ожоги чаще всего получаются при несвоевременном взрыве, громкий хлопок может оглушить или испугать. Случается это обычно по двум причинам: халатности из-за расслабленности и проблем с пиротехникой.

Тяжельников уточнил, что при неосторожном использовании опасными могут быть и бенгальские огни, искры от которых тоже могут обжечь или попасть в глаз, что особенно опасно.

Первую помощь при ожогах от пиротехники нужно оказывать в зависимости от травмы. Если кожа не повреждена, то к обожженному месту можно приложить холод, например, лед. Если рана есть, то перед этим нужно наложить повязку с антисептиком. Главное — не прокалывать «пузыри» на месте ожога и не смазывать их маслом.

Тяжельников напомнил, что в случае сильных повреждений лучше обратиться к врачу. Так же стоит поступить и при испуге от резкого взрыва, если человек долгое время не приходит в себя или у него долго не проходят проблемы со слухом.

Врач добавил, что очень важно при запуске пиротехники внимательно изучать инструкцию и не доверять запуск пьяным людям или детям.