Врач рассказал, как обеззаразить зимние перчатки

Наступила холодная пора, и россияне стали носить теплые перчатки, которые к тому же послужат в борьбе с коронавирусом. Но существует несколько правил грамотного ухода за ними в период пандемии.

По мнению главного врача медицинского центра «Лидер медицины» Евгения Тимакова, такими перчатками не надо трогать лицо, а чтобы их обеззаразить, достаточно постирать. Если перчатки из кожи, то можно протереть их спиртом.

«В перчатках, которые мы носим зимой, не надо трогать лицо. А дезинфицируются они в растворах, которые содержат перекись водорода, они продаются. По факту, дезинфицировать перчатки не надо, их достаточно просто постирать или просто не трогать в них лицо», — передает ТАСС слова Тимакова.

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