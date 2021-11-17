Врач рассказал, как обезвоживание может сказаться на организме в пожилом возрасте

Пожилим людям крайне важно следить за водным балансом. В противном случае это может обернуться проблемами со здоровьем. Доктор медицинских наук Надежда Рунихина в беседе с «Аргументами и фактами» рассказала, к каким последствиям может привести обезвоживание в пожилом возрасте.

Специалист посоветовала пожилым людям выпивать около 1,8-2 литров воды в день. Такое количество подходит для полностью здоровых людей. Если же у человека наблюдается повышенная температура или он занимается тяжелым активным трудом, то стоит увеличить количество потребляемой жидкости.

Врач подчеркнула, что если человек в пожилом возрасте сталкивается с обезвоживанием, то у него могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, страдают когнитивные функции и резко снижается артериальное давление.

Также у пенсионеров с проблемами обезвоживания могут возникать периодические обмороки и ортостатическая гипотония, передала «Русская планета».