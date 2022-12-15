15 декабря 2022, 18:43
Врач рассказал, как обезопасить себя от заболевания гриппом
Врач Николай Малышев: медицинские маски помогут уберечься от гриппа
В России отмечается рост заболеваний новым штаммом гриппа. О том, как обезопасить себя от этой неприятной болезни рассказал «Общественной службе новостей» доктор медицинских наук Николай Малышев.
По словам специалиста, грипп передается воздушно-капельным путем, поэтому очень важно не забывать носить маски при посещении больниц и соблюдать социальную дистанцию.
Реклама
Отмечается, что обезопасить себя от заболевания гриппом можно при помощи вакцинации.
Реклама
Грипп
Реклама
Реклама