Врач рассказал, как обезопасить непривитых членов семьи

Самая надежная защита от вируса — это вакцинация. Однако не все могут сделать прививку — пока вакцинация недоступна детям, а у кого-то может быть аллергия на компоненты вакцины. Вакцинолог, врач Евгений Тимаков объяснил для сайта kp.ru, что такое коконный иммунитет и как защитить членов семьи, которые по какой-то причине не могут вакцинироваться.

Для этого необходимо создать коллективный иммунитет внутри семьи, пояснил врач. Чтобы обезопасить непривитого человека, его должен окружить «кокон» из привитых людей — отсюда название «коконный иммунитет».

«Принцип создания безопасного кокона из вакцинированных вокруг уязвимого человека — это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, в семье. Согласно этому принципу вакцинируются те члены семьи, которые могут это сделать, и таким образом защищают тех, кто этого сделать не может», — пояснил врач.