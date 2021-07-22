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    22 июля 2021, 13:21

    Врач рассказал, как обезопасить непривитых членов семьи

    Полина Гребенщикова

    Самая надежная защита от вируса — это вакцинация. Однако не все могут сделать прививку — пока вакцинация недоступна детям, а у кого-то может быть аллергия на компоненты вакцины. Вакцинолог, врач Евгений Тимаков объяснил для сайта kp.ru, что такое коконный иммунитет и как защитить членов семьи, которые по какой-то причине не могут вакцинироваться.

    Врач рассказал, как обезопасить непривитых членов семьи

    Для этого необходимо создать коллективный иммунитет внутри семьи, пояснил врач. Чтобы обезопасить непривитого человека, его должен окружить «кокон» из привитых людей — отсюда название «коконный иммунитет».

    «Принцип создания безопасного кокона из вакцинированных вокруг уязвимого человека — это тот же самый коллективный иммунитет, только в маленькой ячейке общества, в семье. Согласно этому принципу вакцинируются те члены семьи, которые могут это сделать, и таким образом защищают тех, кто этого сделать не может», — пояснил врач.