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    19 августа 2021, 21:10

    Врач рассказал, как ногти реагируют на COVID-19

    Арина Бобкова

    Британский врач, профессор Тим Спектор рассказал, какие изменения на ногтях могут свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщило Mirror.

    Специалист отметил, что после COVID-19 на ногтях могут образоваться отчетливые горизонтальные линии. Кроме того, кончики ногтей могут приобрести оранжевый цвет.

    Еще одним признаком перенесенного коронавируса могут стать углубления у основания ногтя или красные пятна под ногтями в форме полумесяца.

    Также после заболевания ноготь может выпасть. Врач посоветовал сдать тест на антитела, передала «Газета.ru».