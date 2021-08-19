Врач рассказал, как ногти реагируют на COVID-19

Британский врач, профессор Тим Спектор рассказал, какие изменения на ногтях могут свидетельствовать о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщило Mirror.

Специалист отметил, что после COVID-19 на ногтях могут образоваться отчетливые горизонтальные линии. Кроме того, кончики ногтей могут приобрести оранжевый цвет.

Еще одним признаком перенесенного коронавируса могут стать углубления у основания ногтя или красные пятна под ногтями в форме полумесяца.

Также после заболевания ноготь может выпасть. Врач посоветовал сдать тест на антитела, передала «Газета.ru».