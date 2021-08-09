Врач рассказал, как не заразиться ротавирусом в отпуске

Случаи заболевания ротавирусом участились на черноморских курортах. Врач-терапевт Павел Прокин рассказал для сайта «Мир24», когда повышается риск заражения этой инфекцией и какие меры стоит принимать, чтобы оградиться себя от заболевания.

Вопреки распространенному мнению, размножаться в морской воде вирус не может, поэтому причина учащения случаев заболевания на юге кроется не в этом.

«Заражение может произойти через загрязненную воду, немытые руки, поверхности и тому подобное, возможен воздушно-капельный путь передачи при близком контакте. Вирус весьма устойчив во внешней среде (более устойчив по сравнению с другими вирусами). Поэтому может сохраняться в воде (в море или в бассейнах) в количестве, достаточном для заражения. Особенно подвержены заражению дети, они чаще проглатывают воду, а для заражения им нужна меньшая доза вирусов», — рассказал Прокин.

Чтобы избежать заражения, необходимо регулярно мыть руки, а также тщательно мыть овощи и фрукты чистой водой. Детей для профилактики тяжелой формы вируса можно вакцинировать. Для этого существует вакцина, защищающая от пяти штаммов ротавируса.

Основные симптомы ротавируса — диарея, тошнота и рвота, иногда — повышение температуры, насморк. Самое главное для заболевшего — пить побольше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.

«Напитки с высоким содержанием сахара не показаны, в острый период течения болезни рекомендуется только соблюдение питьевого режима, регидратация. После прекращения рвоты можно возобновить питание небольшими порциями. Сперва только подсушенный хлеб, отварной рис. <…> А после прекращения диареи — допустимо. Нужно исключить сырые фрукты и овощи, жирное, кофеиносодержащие напитки, молочные продукты (кроме грудного молока для младенцев). Можно есть легко усваиваемую диетическую пищу. По мере нормализации стула диета может постепенно расширяться», — добавил врач.