Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом внутри семьи

Если кто-то из членов семьи заболел COVID-19, это не означает заражение остальных родственников. Нужно просто стараться соблюдать меры безопасности. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные „разбежались по углам“, мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой», — передает радиостанция Sputnik слова эксперта.

Он также напомнил, что общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда риск заражения будет минимальный. Врач обратил внимание, что за заболевшими в семье многие ухаживают, но не заражаются.

Болибок подметил, что заразиться кооронавирусом — не значит заболеть. По его словам, большинство случаев заболевания проходит без симптомов и последствий для окружающих. Все зависит от иммунной системы, у кого-то она хороша работает, а у кого-то — не очень. Как отметил эксперт, развитие болезни у зараженных начинается из-за разных факторов, уточняет газета «Известия». Например, произошло переохлаждение или человек сильно понервничал, много выпил или отравился.