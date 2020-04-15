Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом, если на вас чихнули

«Конечно, бросаться в драку однозначно не стоит. Стоит прийти домой, обработать лицо — вымыть с мылом. Это мыло не должно быть хозяйственное, это мыло должно быть обычное», — пояснил эксперт.

Если на вас чихнули, необходимо закапать в нос антисептик на водной основе, ни в коем случае не заменяя его спиртовым, и «принять хорошую дозу аскорутина».

В момент профилактики нужно пить поливитамины и противовирусные препараты.

«Но бояться того, что человек на вас случайно кашлянул, и вы тут же заболели коронавирусной инфекцией — нет, вряд ли это произойдет. Все-таки, если мы посмотрим на статистику наших городов, то только в Москве риск короновирусной инфекции достаточно высокий», — поделился Зайцев.

Он также подчеркнул, что важно соблюдать режим самоизоляции и заниматься самозащитой. Нужно оставаться дома, выходить только в случае необходимости.