    15 апреля 2020, 11:59

    Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом, если на вас чихнули

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Зайцев, врач высшей категории, отоларинголог, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, как действовать, если на вас чихнули.
    Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом, если на вас чихнули

    «Конечно, бросаться в драку однозначно не стоит. Стоит прийти домой, обработать лицо — вымыть с мылом. Это мыло не должно быть хозяйственное, это мыло должно быть обычное», — пояснил эксперт.

    Если на вас чихнули, необходимо закапать в нос антисептик на водной основе, ни в коем случае не заменяя его спиртовым, и «принять хорошую дозу аскорутина».

    В момент профилактики нужно пить поливитамины и противовирусные препараты.

    «Но бояться того, что человек на вас случайно кашлянул, и вы тут же заболели коронавирусной инфекцией — нет, вряд ли это произойдет. Все-таки, если мы посмотрим на статистику наших городов, то только в Москве риск короновирусной инфекции достаточно высокий», — поделился Зайцев.

    Он также подчеркнул, что важно соблюдать режим самоизоляции и заниматься самозащитой. Нужно оставаться дома, выходить только в случае необходимости.