Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем

В июне во многих регионах России ожидается дождливая погода. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала сайту телеканала «Звезда», как спасти себя от простуды, если промокли под ливнем.

Выходя на улицу в дождливую погоду, не будет лишним на всякий случай взять с собой запасные носки. Их нужно переодеть в первую очередь, если не получилось спасти от осадков. Также врач отметила, что если есть возможность зайти в теплое помещение и просушиться, лучше сделать это как можно быстрее.

Если просушиться невозможно, нужно хотя бы выпить горячий напиток, чтобы согреться. При этом Чернышова уточнила, что лучше не пытаться согреться с помощью алкоголя.

«Находиться на холоде и греться алкоголем — это дорога к последующему переохлаждению», — утверждает она.

Придя домой, терапевт советует принять теплый душ.

«После душа можно вытереться таким жестковатым полотенцем до покраснения кожи. Но пока мы в мокрой одежде, никаких растирок нет», — добавила Чернышова.