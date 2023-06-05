Здоровье 05 июня 2023, 05:03 Врач рассказал, как не потерять сексуальную активность после 45 лет Андролог Мсхалая рассказал, как не потерять сексуальную активность после 45 лет Freepik

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Либидо с возрастом ухудшается как у мужчин, так и у женщин. Как сохранить сексуальную активность после 45 лет, «Газете.ru» рассказал эксперт по превентивной медицине, эндокринолог, андролог Георгий Мсхалая.

Врач отметил, что нет предельного возраста для занятий сексом, интимная жизнь полезна как в физиологическом, так и эмоциональном плане. Во время интимной близости вырабатывается окситоцин и серотонин, пояснил Мсхалая и добавил, что секс сближает партнеров и является профилактикой простатита у мужчин.

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Чтобы сохранить подольше высокий уровень либидо, нужно вести правильный образ жизни, полноценно спать, больше двигаться и бросить курить.

Если проблемы уже начались, то помочь сможет врач, подобрав гормональную терапию. При наличии психологических проблем необходимо проработать ситуацию с семейным психологом. Благотворно на сексуальную жизнь влияет совместная деятельность — общее хобби или просмотр эротического фильма.