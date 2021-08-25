Врач рассказал, как не набрать вес во время холодов

Лишний вес часто становится спутником холодов. Психолог Майя Медведева рассказала, как не набрать лишний вес зимой в беседе с «Радио 1».

«Набор веса — типичная сезонная жалоба. Из-за холода всегда хочется есть, причем, чаще и чаще. Это, как правило, происходит потому, что в холодное время года организм автоматически переходит в режим накопления жиров», — рассказала Медведева.

Еще одной причиной набора веса в холода является недостаток ярких эмоций. По ее словам, летом человек получает гораздо больше впечатлений и не нуждается в заедании стресса.

«Найти альтернативные источники радости не так просто, потому что еда — самый быстрый и доступный способ получить позитив. Но, в любом случае, это должно быть что-то, что под рукой — вплоть до каких-то смешных роликов в интернете, или увлекательного сериала, или разговора с подружкой, которая находится в такой же ситуации», — рассказала эксперт.

Специалист отметила, что получить позитивные эмоции можно с помощью коллективного спорта. Также она посоветовала не слишком ограничивать себя во вкусной еде и иногда позволять себе немного расслабиться.