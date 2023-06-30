Здоровье 30 июня 2023, 03:54 Врач рассказал, как мужчине вернуть половое влечение после 50 лет Уролог Дмитриев: вернуть желание секса после 50 лет можно с помощью здорового образа жизни Unsplash

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Соблюдение правил здорового образа жизни способно повысить половое влечение в любом возрасте. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал врач-уролог Андрей Дмитриев.

По его словам, либидо у мужчины зависит не только от уровня тестостерона. Важно иметь здоровое соотношение таких гормонов, как эстроген, пролактин и прогестерон.

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«У мужчин после 50 либидо может снижаться в связи с приемом различных лекарств, например, против гипертонии. Нельзя забывать и об общем качестве жизни», — отметил врач.

Он добавил, что для начала нужно добавить физические нагрузки, наладить режим сна и правильно питаться. Также для повышения либидо стоит отказаться от вредных привычек и начать следить за своим весом.

«Уже после этого можно говорить с врачом о медикаментозной или другой терапии», — подчеркнул Дмитриев.

Врач призвал не экспериментировать с лекарствами, особенно в пожилом возрасте.

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