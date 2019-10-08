Врач рассказал, как можно выявить рак по видимым изменениям на теле

О риске онкологических заболеваний человека может предупредить его тело. Симптомы обычно видны без каких-либо анализов, поэтому внимательный осмотр пациента врачом особенно важен.

Признаки, которые могут стать сигналом развития рака, назвал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников.

По его словам, «диагностическую концепцию» специалист обычно составляет после разговора с больным и осмотра. Если же предположений о причинах проблем со здоровьем нет, то падает и вероятность дальнейшего выявления болезни.

«Скорее всего, на 90% никакие анализы и компьютерные томографии вам не помогут», — сказал Мясников.

Он пояснил, что симптомы онкологии могут проявляться в сухости кожи, зуде и появлении темных пятен рядом с подмышками и под грудью. Так заявляет о себе в том числе рак желудка. Пациент также может страдать сахарным диабетом, гипотериозом (проблемы со щитовидной железой) и болезнями гипофиза.

Доктор Мясников назвал симптомы болезней, которые заметны на теле человека Подробнее

На развитие злокачественных опухолей обычно указывают и изменений, происходящие с ногтевой пластиной. По ним можно выявить меланому, точнее — метастаз от нее.

«Иногда это просто синий ноготь», — пояснил врач. По его словам, обычно человек думает, что просто прищемил ноготь.

К признакам рака относятся плохое заживление ран. Если на теле есть папилломы, то, вероятно, в организме присутствуют онкогенные вирусы. Зачастую они провоцируют развитие опухолей в области шейки матки. На рак яичников может указывать избыточный рост волос на лице у женщин.