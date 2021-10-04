Врач рассказал, как метеочувствительным людям подготовиться к «барической горе»

В ближайшее время в Центральной России ожидается высокое атмосферное давление. В беседе с радио Sputnik врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, как метеозависимым людям подготовиться к «барической горе».

До конца рабочей недели в Центральной России ожидается солнечная и почти безветренная погода. При этом показатели давления достигнут рекордно высоких отметок — 762-764 миллиметров ртутного столба.

«Я всегда говорю так: не бойтесь ни „барической горы“, ни „барической пилы“, все заранее известно, СМИ предупреждают заранее. Просто нужно готовиться, принимать адаптогены и спокойно наслаждаться последними солнечными деньками. Людям с повышенным артериальным давлением нужно принять гипотензивные препараты», — отметила Алексеева.

Людям, которые страдают от пониженного давления, врач посоветовала пить кофе и специальные сосудистые препараты. По ее мнению, метеозависимые люди часто самостоятельно провоцируют плохое самочувствие своим волнением. Медик успокоила: высокое атмосферное давление продлится совсем недолго, со среды стоит ждать его спад.

«Где-то со среды атмосферное давление начнет возвращаться к норме, и метеочувствительные люди уже не будут остро реагировать. Естественно, со временем пойдут дожди и наступит „плаксивая“ погода», — сказала она.