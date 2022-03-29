Врач рассказал, как лучше всего справляться со стрессом

В периоды стресса лучше всего не оставаться один на один со своими переживаниями. Крайне важно общаться с близкими людьми, а также обращаться за психологической помощью. Таким мнением поделился заведующий кафедрой психодрамы Академии социальных технологий, кандидат психологических наук Виктор Семенов. Об этом сообщил ТАСС.

«Внутренний дискомфорт говорит о том, что ситуация вышла из-под контроля. Любое душевное беспокойство — причина обращения к специалистам, если человек не справляется сам», — заметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что длительное переживание стресса провоцирует моральное и физическое истощение. Психолог же помогает человеку самостоятельно справляться с подобными состояниями, используя внутренние ресурсы, сообщили «Известия».