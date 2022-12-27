Здоровье 27 декабря 2022, 11:28 Врач рассказал, как людям с болезнями вен не навредить своему здоровью Кроверазжижающие препараты не совместимы с алкоголем

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Шампанское по праву является самым популярным новогодним напитком среди россиян. Но людям, которые имеют проблемы с венами, стоит максимально осторожно отнестись к употреблению этого напитка, сообщил хирург-флеболог Армен Авакян в интервью радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, пациенты с такими проблемами часто принимают кроверазжижающие препараты, которые никак не совместимы с алкоголем.

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Врач посоветовал отменить на один день прием таких лекарств, если человек собирается выпить и пить не более двух бокалов шампанского в новогоднюю ночь.

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