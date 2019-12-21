Врач рассказал, как лечить алкогольное отравление

Активированный уголь и другие сорбенты при алкогольном отравлении почти бесполезны. Если речь идет о суррогатах, лучше всего очистить желудок и при необходимости вызвать врача. Тем более, что симптомы отравления некачественным спиртным отличаются от обычного отравления алкоголем.

Беспроигрышными рецептами поделилась с Агентством городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова.

Она сообщила, что суррогаты вызывают рвоту, диарею, холодный липкий пот и пелену перед глазами.

«При глубоком состоянии отравления суррогатами или некачественным алкоголем возможно коматозное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи», — отметила Шевцова.

Врач посоветовала дать выпить пострадавшему 1,5 литра теплой воды с небольшим количество пищевой соды, соли или сахара, и помочь ему спровоцировать рвоту. Если человек пришел в себя, этим можно ограничиться. Если же состояние ухудшается, необходимо вызвать помощь.

«Применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, например, в таких случаях практически бесполезно, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта», — уточнила Шевцова.

Она также предостерегла от применения «народного рецепта» — лечения отравления суррогатом приемом качественного спиртного. Этот метод очень опасен, и может привести исключительно к ухудшению состояния.

«Этиловый спирт является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя — для метилового спирта», — подчеркнула эксперт.