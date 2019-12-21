Врач рассказал, как лечить алкогольное отравление
Беспроигрышными рецептами поделилась с Агентством городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова.
Она сообщила, что суррогаты вызывают рвоту, диарею, холодный липкий пот и пелену перед глазами.
«При глубоком состоянии отравления суррогатами или некачественным алкоголем возможно коматозное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи», — отметила Шевцова.
Врач посоветовала дать выпить пострадавшему 1,5 литра теплой воды с небольшим количество пищевой соды, соли или сахара, и помочь ему спровоцировать рвоту. Если человек пришел в себя, этим можно ограничиться. Если же состояние ухудшается, необходимо вызвать помощь.
«Применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, например, в таких случаях практически бесполезно, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта», — уточнила Шевцова.
Она также предостерегла от применения «народного рецепта» — лечения отравления суррогатом приемом качественного спиртного. Этот метод очень опасен, и может привести исключительно к ухудшению состояния.
«Этиловый спирт является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя — для метилового спирта», — подчеркнула эксперт.