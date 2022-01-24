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    24 января 2022, 23:34

    Врач рассказал, как коронавирус влияет на зрение

    Офтальмолог Шилова заявила, что из-за коронавируса человек может потерять зрение

    Арина Бобкова

    Коронавирус может полностью лишить человека зрения. Таким мнением поделилась врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Об этом сообщило URA.ru.

    Причина этого кроется в том, что во время заболевания у человека поражаются крупные и мелкие сосуды. При этом много сосудов как раз расположены в человеческих глазах.

    «Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», — пояснила специалист.