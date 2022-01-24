Врач рассказал, как коронавирус влияет на зрение

Коронавирус может полностью лишить человека зрения. Таким мнением поделилась врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Об этом сообщило URA.ru.

Причина этого кроется в том, что во время заболевания у человека поражаются крупные и мелкие сосуды. При этом много сосудов как раз расположены в человеческих глазах.

«Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», — пояснила специалист.