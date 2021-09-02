Врач рассказал, как коронавирус влияет на нервную систему

Врач-невролог Никита Рожин рассказал, как коронавирус влияет на нервную систему. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Вирус сильно повреждает не только сердечно-сосудистую, но и центральную нервную систему на фоне ассоциированного воспалительного иммунного ответа и ангиопатии», — рассказал он.

Рожин уточнил, что многие пациенты жалуются на панические атаки, тревожный синдром, астению. Он пояснил, что чаще всего это проявляется у людей, которые и так склонны к тревожности и тяжело переживают болезни. Точной статистики по осложнения на центральную нервную систему пока еще нет.