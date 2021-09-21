Врач рассказал, как избежать выпадения волос после COVID-19

Многие люди, которые перенесли COVID-19, жалуются на то, что у них стали выпадать волосы. О том, как действовать в таком случае и к кому обращаться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог Юлия Нагайцева.

По ее словам, не всегда человек сразу замечает, что начинает терять волосы. Иногда обнаружить это удается только через два месяца после перенесенного заболевания. Медик отметила, что в пределах этого периода чаще всего это только начало процесса, хотя оно уже заметно.

Восстановить рост волос без помощи медиков возможно только в единичных случаях, добавила врач.

«Я наблюдаю за ситуацией полгода, но могу сказать, что только у единиц рост волос восстанавливается самостоятельно. У остальных пациентов выявляются другие заболевания», — сказала врач-трихолог.

Нужно сразу же обращаться к специалисту, только он сможет поставить правильный диагноз и выяснить, чего именно так сильно не хватает организму. Обычные средства для роста волос могут не помочь при постковидном синдроме. Поэтому просто не стоит тратить на них средства.