Здоровье 20 декабря 2023, 05:15 Врач рассказал, как избежать «синдрома праздничного сердца» на Новый год Врач Драпкина: в Новый год нужно больше двигаться и не переедать Flickr

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Главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рекомендовала россиянам соблюдать пять важных правил новогоднего застолья, чтобы избежать риска «синдрома праздничного сердца». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Этим, на первый взгляд, радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя», — уточнила врач.

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Драпкина добавила, что ситуацию ухудшит употребление жирной и соленой пищи, а также большие дозы кофеина и стресс.

По ее словам, в трети случаев приступ аритмии может повториться, а некоторые ее виды способны стать причиной внезапной смерти.

Специалист советует соблюдать пять правил, которые помогут сохранить здоровье и повеселиться в новогоднюю ночь.

Во-первых, не переедать. Во-вторых, больше двигаться, но не стоит поднимать тяжести или делать наклоны. В-третьих, уровень стресса отлично снижают прогулки на свежем воздухе или любимые занятия. В-четвертых, не злоупотреблять препаратами, облегчающими симптомы похмелья, ведь они увеличивают нагрузку на сердце. И, наконец, последнее — обратитесь к врачам за помощью, если приступы аритмии продолжаются несколько часов.

Ранее врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина посоветовала мыть голову вечером, чтобы не переохладить лор-органы и не подхватить простуду перед Новым годом. Также важно одеваться по погоде, защищая шарфами во время морозов верхние дыхательные пути.