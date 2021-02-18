Врач рассказал, как избежать простуды, если замерзли ноги

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как не заболеть, если замерзли ноги. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным «Вечерней Москва», врач посоветовала после того, как человек оказался в тепле, снять обувь и надеть теплые носки. Также нужно выпить горячий чай, чтоб согрелся весь организм.

«А дальше все будете зависеть от того, насколько совершенна ваша иммунная система. Если ее репутация не подмочена, то вы сможете справиться с этой проблемой и выйти из нее без последствий», — заключила Романенко.