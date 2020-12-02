Врач рассказал, как избежать преждевременного старения из-за COVID-19

Накануне профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что последствием даже легкой формы COVID-19 может быть ранее увядание организма. Так, даже у молодых пациентов развиваются заболевания печени и поджелудочной железы. Эти недуги характерны для пожилого возраста.

Стенько пояснила, что коронавирус является генерализованным васкулитом, то есть заболеванием, которое поражает стенки артерий и сосудов. По ее словам, последствия коронавируса, о которых идет речь, возможны ровно так же, как и после любого тяжелого инфекционного заболевания.

«Но это все пока на уровне предположений. Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами», — подчеркнула инфекционист.

Она заключила, что предотвратить появление осложнений поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций врача.