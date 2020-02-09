Врач рассказал, как избежать нарушения осанки при сидячей работе

При сидячей работе очень сложно сохранить ровную осанку — под конец трудового дня человек часто начинает сутулиться от усталости. По этой причине именно работники офисов подвержены осаночному сколиозу и другим недугам. Все из-за неправильного расположения тела на рабочем месте. Но справиться с проблемами можно, достаточно знать «правило 90».

По словам заслуженного врача России и мануального терапевта Андрея Кабычкина, избежать проблем со здоровьем людям, которым по долгу службы приходится много сидеть за столом, поможет «правило 90». Согласно ему, что стопа должна стоять ровно относительно пола, а угол между передней поверхностью бедра и туловищем при сидении должен быть равен 90 градусов, говорится в сообщении радио Sputnik. При этом отмечается, что если сидеть «скрючившись» недолго, то в этом нет ничего страшного. Но если ежедневно сидеть криво, то можно заработать стойкое искривление позвоночника.

По словам Кабычкина, самое «вредное» положение — поза «нога на ногу». Из-за сильного сдавливания вен она может спровоцировать варикозную болезнь, а также плохо отразиться на суставах.

Профилактикой от перенапряжения мышц и проблем с позвоночником станут регулярные прогулки после каждого часа сидения на одном месте.