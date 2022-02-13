Врач рассказал, как избавиться от «ржавчины» в организме

Старение и вредные привычки со временем могут привести к так называемому «ржавлению» организма. Чтобы его замедлить, нужны антиоксиданты. Об этом в беседе с газетой Sözcü рассказал специалист в области антивозрастной медицины и биохимии, врач Айшегюль Чорухлу.

«Химические процессы, в том числе под влиянием кислорода, вызывают окисление в наших клетках, что приводит к оксидации, или „ржавлению“ организма», — пояснил медик. Он отметил, что к этому приводит курение, употребление алкоголя и нездоровое питание. Например, излишки в рационе мучных изделий, жареных продуктов, сладкого.

Опасность этого процесса в том, что количество поврежденных клеток растет. Постепенно снижается возможность организма их уничтожать. Это может привести к разным болезням.

Чтобы не допустить заболеваний, медик советует включить в рацион больше фруктов и овощей. К примеру, в желто-оранжево-красных содержится витамин С, каротин, ликопин, в фиолетовых — ресвератрол. Врач отметил, что чем плод темнее, тем больше в нем содержится антиоксидантов. Они лучше сохраняются, если овощи готовятся меньшее время.