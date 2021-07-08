Врач рассказал, как избавиться от мозолей

Сухие и водяные мозоли для многих становятся проблемой именно летом, когда обувь носится на голую ногу. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Людмила Смирнова в эфире программы «О самом главном» рассказала, как избавляться от мозолей и предотвратить их появление. Об этом написал Newinform.

Чаще всего мозоли появляются от неудобной обуви, которая натирает ногу ремешками. Также причиной их появления может стать плоскостопие. Если мозоль водяная, то есть, представляет из себя пузырь с жидкостью, ее стоит аккуратно удалить.

«Поверхность механического дерматита и кожу вокруг нее нужно обработать. Затем необходимо обеззаразить иголку или маникюрные ножницы. Далее важно подрезать основание мозоли и аккуратно выпустить все содержимое. Покрышечку механического дерматита нужно надавить, чтобы она закрыла пораженную поверхность», — объяснила медик.

После этого на место мозоли следует наложить тугую повязку.

Сухие мозоли стоит удалять на ранней стадии их появления с помощью пилки, чтобы они не стали болезненными. Это можно делать самостоятельно, однако лучше обратиться к мастеру педикюра, отметила специалист.

Для профилактики мозолей лучше превентивно заклеивать пластырем места, где они могут появиться, а также не носить закрытую обувь на голую ногу.