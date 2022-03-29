Врач рассказал, как группа крови может влиять на проблемы с желудком

Наличие первой группы крови может быть связано с развитием болезней желудка. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург ММЦ «МЕДСИ» на Мичуринском проспекте Николай Шпилевой. Об этом сообщили «Известия».

Медик объяснил, что сейчас ученые проверяют гипотезы о том, что группы крови могут влиять на предрасположенность к каким-либо заболеваниям. Люди с первой группой крови, по мнению специалистов, сильнее всего склонны к язвенным болезням желудка или двенадцатиперстной кишки. Однако на данный момент подтверждений этой теории нет.