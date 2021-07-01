Врач рассказал, как эффективно улучшить качество сна

Врач и видеоблогер Али Абдаал рассказал, что самым эффективным способом улучшить сон является отказ вечером от мобильного телефона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на YouTube-канал врача.

Врач советует ставить телефон на зарядку в другой конец комнаты, а за 20 минут до сна читать книги. Также Абдаал отметил, что гораздо эффективнее пользоваться обычными будильниками, а не приложениями на телефоне.

Температуру в комнате необходимо поддерживать в районе +19 градусов. Важно поддерживать в комнате темноту и не пить перед сном кофеиносодержащие напитки.