Врач рассказал, как диагностировать тромбоз

Тромбоз, или закупорку кровеносных сосудов тромбами, можно выявить на ранней стадии с помощью анализов, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Особенно это актуально для людей, переболевших COVID-19, передала «Вечерняя Москва».

«Первым сигналом, свидетельствующим о наличии проблемы, служит возникновение отеков и чувства тяжести в нижних конечностях. Это признаки того, что происходит закупорка кровеносных сосудов», — рассказала терапевт.

Конечности могут отекать, часто только с одной стороны, что очень бросается в глаза. Любые отеки и болевые ощущения — повод пройти обследование. В зоне риска находятся люди, страдающие сосудистыми и аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией.

Чтобы оценить показатели свертываемости крови, следует пройти комплексное гематологическое исследование — коагулограмму. После этого для выявления тромбоза нужно сделать УЗИ сосудов, флебографию и анализ крови на D-димер.