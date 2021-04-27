Врач рассказал, как быстро заснуть

Для быстрого засыпания и крепкого сна необходимо активно проводить дневное время. При этом вечером стоит отказаться от физических и эмоциональных нагрузок, рассказала врач-сомнолог Софья Черкасова.

«Готовиться ко сну нужно с утра: проведите свой день активно, так, чтобы вы устали. Недаром Бенджамин Франклин говорил: „Усталость — лучшая подушка“», — сказала Черкасова в эфире «Радио 1».

Она добавила, что уснуть вечером может помочь хорошая книга, так как чтение оказывает релаксационный и антистрессовый эффект. За час до сна необходимо перестать пользоваться гаджетами, стоит избегать физических и эмоциональных нагрузок.

По словам Черкасовой, немаловажное значение для полноценного сна имеет и одежда. Пижама должна быть удобной. Если человек просыпается рано и не может больше заснуть, то стоит обратиться за помощью к врачу. Сомнолог пояснила, что такое состояние может говорить об имеющемся депрессивном расстройстве. Если ранние пробуждения не имеют постоянной основы, то Черкасова посоветовала просто начинать в это время свой день.