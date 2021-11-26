Врач рассказал, как быстро понизить давление и уровень сахара

Британский доктор Майкл Мосли рассказал о легком способе мгновенно понизить кровяное давление и уровень сахара в крови. Об этом сообщило ИноСМИ со ссылкой на Daily Mail.

Специалист отметил, что снижение давления способно стать отличной профилактикой для предотвращения диабета. Такие информацию подтвердило и исследование, которое опубликовали в журнале Lancet. Авторы исследования проанализировали данные почти 150 тысяч человек. Ученым удалось установить, что снижение артериального давления всего на пять миллиметров ртутного столбца сокращает риск сахарного диабета на 11%.

Доктор Мосли подчеркнул, что снизить артериальное давление можно с помощью обычного пения. Пение способно повышать уровень кортизола. Этот гормон сказывается на уровне сахара и давления. При этом достичь должного эффекта можно буквально за пару минут, передали Nation News.

«Помню, несколько лет назад у нас в больнице была пациентка средних лет. Ее готовили к операции, но у нее было настолько высокое давление, что хирурги боялись оперировать. А она начала тихо напевать себе под нос, и за 20 минут давление у нее понизилось до такой степени, что можно было приступать к операции», — рассказал специалист.