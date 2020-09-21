Врач рассказал, как быстрее проснуться утром в холодное время года

По его словам, дело тут совсем не в том, что наступают холода.

«Пониженная температура в спальне не является препятствием для нормального засыпания и пробуждения. Рекомендованный диапазон температур очень широк: +18…+25 °C, то есть в большинстве случаев он выполняется, я думаю», — пояснил специалист.

Он рассказал, что с окончанием лета становится сложнее просыпаться из-за того, что световой день стал короче. Так как утром не попадает свет на глаза, поэтому организму тяжело переключиться.

Полуэктов подчеркнул, что сделать необходимое количество света в квартире самостоятельно для более легкого пробуждения невозможно.

«Те источники света, которыми мы располагаем в домашних условиях, дают абсолютно недостаточную интенсивность светового потока. Нужен световой поток, превышающий тысячу люкс, чего в домашних условиях достичь невозможно. Наиболее реалистичным подходом будет проведение комплекса физических упражнений. Ведь физическая активность тоже является переключателем состояния организма с сонного на бодрствующее», — пояснил специалист.