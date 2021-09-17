Врач рассказал, как может протекать грипп после коронавируса

Врач Ирина Ярцева рассказала, как может протекать грипп у тех, кто только перенес коронавирус. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Она уточнила, что после любого вируса иммунитет ослаблен, поэтому следующий вирус будет переноситься тяжелее. Также эксперт отметила, что многое зависит от того, какой был перерыв между инфекциями. В случае с коронавирусом играет роль и его форма. Если было повреждение легких, второе заражение любым вирусом также будет тяжелее.

«Если человек еще не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию», — уточнила Ярцева.

Она добавила, что нет конкретных исследований, которые говорили бы о взаимосвязи коронавируса с течением другой инфекции после него.

«Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется», — добавила Ярцева.

Также она выразила мнение, что осенью нужно сделать прививку не только от коронавируса, но и от гриппа.