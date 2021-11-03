Врач рассказал, как бороться со стрессом

Человек довольно часто испытывает стресс. Он является естественной реакцией на многие неприятности. Психолог Михаил Хорс рассказал, как справиться со столь неприятным состоянием. Об этом сообщил Nation News.

Часто стресс может развивается на фоне бытовых ситуаций, однако главной его причиной являются серьезные проблемы и травмы. Психолог Ольга Усанова подчеркнула, что предугадать и предотвратить подобные ситуации удается редко. Как правило, они носят неожиданный характер.

«Если спросить любого человека о причине стресса, то обязательно будет названо событие. Но это не так, потому что человек испытывает стресс не из-за внешних событий, а из-за своего толкования этих событий», — объяснил Михаил Хорс.

Врач привел пример, когда родитель грустит из-за плохой отметки, которую получил его ребенок. Как правило стресс вызывает не сам неуд, а установка, по которой получать плохие отметки считается запретным. Врач подчеркнул, что побороть стресс можно с помощью изменения своего мировоззрения, а также подхода к неприятностям, передало РИА ФАН.