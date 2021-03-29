Врач рассказал, как бороться с ухудшением памяти после коронавируса

Одним из возможных последствий коронавируса могут быть проблемы с памятью. В последнее время об этом заявляют переболевше COVID-19.

«В рамках пандемии врачи отмечают ее влияние на функции памяти», — сказала заявила врач-невролог, заведующая кабинетом диагностики и лечения когнитивных расстройств АО «Медицина» Ольга Семенова в беседе с Nation News.

Она также обратила внимание, что проблемы в данной сфере могут быть связаны также с факторами стресса, проявляться из-за большой физической или эмоциональной нагрузки. Врач напомнила о пользе полноценного рациона и регулярных занятий спортом, которые могут повлиять на забывчивость.