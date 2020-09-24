Врач рассказал, как бороться с «синдромом беспокойных ног»
Кристин Шталь, доктор медицинских наук, невролог из NYU Langone Health, рассказал, как людям бороться с «синдромом беспокойных ног». Об этом сообщил журнал «Профиль».
По словам специалиста, тем, кто страдает от данного синдрома, необходимо сохранять активность. Перед сном или ночью надо делать растяжку. Иногда приходится менять рацион, написала НСН.
Синдром беспокойных ног – это тяжелое расстройство нервной системы, характеризующееся неприятными ощущениями и дискомфортом в ногах. Обычно симптомы появляются или усиливаются при отдыхе, лежа в кровати перед сном.
По словам специалиста, синдром может являться наследственным. Он также зачастую вызван нехваткой железа в организме, беременностью или почечной недостаточностью.
Для облегчения симптомов, необходимо употреблять продукты с содержанием железа, магния и фолиевой кислотой. Также важно не забывать про активность в течение дня.