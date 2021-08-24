Врач рассказал, как бороться с сезонной аллергией

Период цветения — тяжелое время для людей, страдающих аллергией на пыльцу (поллиноза). Часто симптомы аллергии можно спутать с простудой. Врач-аллерголог Екатерина Коротеева рассказала ИА Nation News, как определить аллергию и как облегчить ее протекание.

Иногда самостоятельно сложно определить, указывают ли симптомы на аллергию. Для диагностики лучше обратиться к специалисту.

«Если недомогание длится более 7-14 дней, симптомы усиливаются в утренние часы и на улице, на природе, облегчаются в помещении и временно исчезают, то появляются снова — повод заподозрить поллиноз. И, если назначенное противоаллергическое лечение на 3-5 день значительно улучшает состояние пациента, диагноз аллергии на пыльцу растений не вызывает сомнений», — сказала врач.

Она рассказала, что в разных регионах страны есть своей календарь цветения, которым пользуются врачи-аллергологи. Но при этом проявление симптомов не всегда зависит от близости источника аллергена.

«Выраженность симптомов поллиноза зависит от различных факторов: от индивидуальной чувствительности иммунной системы пациента и от концентрации пыльцы в воздухе. Безусловно, погодные и экологические факторы влияют на распространенность и тяжесть симптомов поллиноза. Пациенты часто отмечают, что за городом чувствуют себя лучше, несмотря на то, что в черте города концентрация пыльцы меньше. Все дело в том, что частицы дизельных выхлопов влияют на формирование и степень тяжести аллергических заболеваний», — сказала Коротеева.

Чтобы облегчить симптомы, в период цветения лучше уезжать в регион с другим климатом. Если такой возможности нет, врач порекомендовала не выходить на улицу в ветреную погоду, или после обильного дождя. После прогулки рекомендуется сменить одежду, принять душ и промыть нос любым раствором с содержанием морской воды.