Врач рассказал, как бороться с паническими атаками

В последнее время все больше людей обращаются за помощью психотерапевтам. Врач Алексей Каротам заявил, что в дальнейшем подобных обращений станет лишь больше. Об этом сообщило издание «Радио 1».

Больше всего россиян, по мнению специалиста, беспокоят тревожные и панические расстройства. Еще одним популярным явлением являются симптомы посттравматического стрессового расстройства. Психотерапевт подчеркнул, что возникновение подобных заболеваний невозможно объяснить логически. При этом они крайне негативно сказываются на состоянии человека.

«Все люди реагируют эмоционально на какое-либо событие: кто-то радуется, кто-то негодует. Но когда эти эмоции начинают приводить к социальной дезадаптации — тогда это вопрос к врачам. Психолог эту ситуацию не разрешит», — отметил специалист.

Он посоветовал сразу обращаться к психиатрам и к психотерапевтам. По словам Каротама, у таких врачей квалификация значительно выше. К тому же врач подчеркнул, что справиться с таким состоянием самостоятельно невозможно. Нежелание лечиться может привести к визиту в психиатрический стационар, передали Nation News.