Врач рассказал, как бороться с отеками в жару

В жаркую погоду многие страдают от отеков конечностей. Врач-флеболог, хирург Федор Шпаченко объяснил для телеканала «Звезда», как бороться с отеками и расширением сосудов летом.

В сильную жару мало кому хочется двигаться и выполнять физические упражнения. Но обычно именно такой способ борьбы с отеками рекомендуют врачи. Компрессионные чулки в жару также мало кто захочет носить.

«В жару мы, естественно, больше пьем, меньше двигаемся, все по законам физики расширяется, в том числе сосуды, поэтому застаивается венозная кровь в нижних конечностях, и такие ощущения проявляется. Сложно что-то порекомендовать, потому что заставить человека в такую жару пойти гулять, как мы обычно говорим в случае начала заболевания: мало двигаетесь, надо больше ходить, заниматься физической активностью, ходить, для того чтобы мышцы голени и стопы сокращались и качали венозную кровь лучше, в жару такую рекомендацию давать, мягко говоря, странно», — сказал Шпаченко.

Врач посоветовал выполнять простое упражнение, которое можно выполнять, не вставая со стула. Сидя за рабочим столом, можно имитировать движения нажатия на педаль.

«Нога стоит на пятке, и ты вот этими голеностопами туда-сюда качаешь, в результате чего мышцы сокращаются. И отток венозной крови улучшается», — пояснил врач.