Врач рассказал, как бороться с летней аллергией

Началось лето — тяжелое время для многих аллергиков, страдающих от тополиного пуха и цветочной пыльцы. Врач имуннолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал РИА ФАН, как бороться с летней аллергией.

Такое явление как аллергия на тополиный пух, по словам врача, как правило вообще не встречается. Люди часто путают с аллергией обычное раздражение слизистых.

«Во-первых, сам тополиных пух — это целлюлоза, и никакой аллергии он сам по себе не вызывает. Если в сезон тополиного пуха человеку, не страдающему аллергией, вдохнуть его частички, то у него будет просто раздражение дыхательных путей. Естественно, это вызовет чихание, кашель, слезотечение из глаз, насморк — чисто механическое раздражение. И к аллергии в большинстве случаев это никакого отношения не имеет», — объяснил он.

Защититься от тополиного пуха можно, просто надев тканевую маску. А чтобы пух не залетал в окна квартиры, достаточно установить на окна москитные сетки. Более серьезное явление — аллергия на цветочную пыльцу.

«Даже у тех, кто никогда аллергией не болел, может начаться соответствующая реакция, но это связано не с тополиным пухом, а с пыльцой растений. Самая сильная аллергия обычно начинается в июле — продолжается цветение некоторых злаковых трав и начинает цвести сорная трава. Самый страшный травяной аллерген в Центральной России — это полынь, а в южных областях страны — амброзия», — рассказал Болибок.

В случае появления реакции на цветочную пыльцу врач посоветовал обратиться к врачу, чтобы выяснить, действительно ли вы имеете дело с аллергией. Самостоятельно назначать себе средства от аллергии не рекомендуется.

«Сегодня практически любого специалиста можно найти в интернете и к нему обратиться. Или по крайне мере срочно проконсультироваться дистанционно — это сейчас набирает обороты», — заключил он.