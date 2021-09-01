Врач рассказал, как бороться с гриппом

Осень — время распространения простудных заболеваний и инфекций, в том числе гриппа. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала для сайта телеканала «Звезда», как предотвратить заражение и что делать, если симптомы простуды все-таки появились.

Грипп чаще настигает людей с ослабленным иммунитетом, вероятность им заразиться повышается, если уже появилась простуда — даже если это просто боль в горле или насморк. Чтобы не простудиться, в первую очередь нужно одеваться по погоде.

Если избежать простуды все же не получилось, ее нельзя игнорировать, надеясь, что она пройдет сама.

«Простыли — остались дома, лечим. Температура есть — надо сразу лечиться. И противовирусную, и антибактериальную терапию, и противогрипповую, и препараты симбиотики, пробиотики обязательно принимать. Как в последнее время рекомендует ВОЗ», — сказала врач.

При этом лечиться нужно вне зависимости от того, каким вирусом вы заразились. Поставить диагноз может врач с помощью анализов, но начинать лечиться нужно сразу, чтобы избежать осложнений.

«Ждать результатов анализов и не лечиться — это самое плохое при любой вирусной инфекции. Начинаются сразу аутоимунные осложнения. Это могут быть и арахноидиты и ревматоидные артриты — все, что угодно. Поэтому — лечиться сразу», — предупредила терапевт.